Hned v prvním kole Renomia Ženské basketbalové ligy na sebe narazily týmy, které spolu bojovaly v loňské sezoně o deváté místo. Oproti loňsku posílená Slovanka si ze Strakonic odvezla výhru 79:64.

Renomia ŽBL: BK Strakonice - Slovanka 64:79. | Foto: Jan Škrle

Petr Marínek.Zdroj: Jan Škrle"Škoda, že jsme se Slovankou nedokázali držet vyrovnaný stav delší čas než pár minut na začátku a pár minut ve třetí čtvrtině. Vždy, když jsme se nadechovali k útočné činnosti, kde bychom mohli být úspěšní a ten náskok soupeřek alespoň trochu snížit, tak jsme neproměnili šance a soupeř naše chyby potrestal," hodnotil duel strakonický trenér Petr Martínek a pokračoval: "Jinak si myslím, že to byl hezký duel pro diváky, dramatický z obou stran, ale my udělali více chybiček. Trochu nás tentokrát limitovala střelba trestných hodů. Myslím si, že 20/11 není dobré skóre. V prvním poločase nás hodně limitovalo to, že soupeřky měly druhou i třetí šanci po neúspěšné střele, kdy jsme špatně odstavovali hráčky. Zóna Slovanku trochu překvapila, ale nezabrzdila natolik, abychom obrátili vývoj utkání."