BK Strakonice U19 Chance – Lokomotiva Trutnov 49:91 /12:22, 12:22, 16:24/.

Body Strakonic: S. Růžková 12, K. Fadrhonsová 10, A. Rosecká 6, B. Suchanová, A. Stiborová, K. Kuncipálová po 5, E. Petrušková 4, K. Tomšovicová 2

Dnes jsme do utkání vstoupili nekoncentrovaně. Rychle jsme prohrávali 0:10. Po oddechovém čase jsme prostřídali sestavu a vrátili jsme se do utkání. Za stavu 12:15 jsme však vyrobili jednoduché chyby v doskoku a Trutnovanky z druhých nebo třetích šancí /po neúspěšném doskoku/ nám znovu odskočily ve vývoji skóre na 12:22. V dalších průběhu utkání jsme měli obrovské problémy s aktivním pohybem hráček Trutnova. Chybělo nám dnes odhodlání a energie. K tomu přičteme špatné odstavování hráček, špatná týmová výpomoc v obranné fázi a naprosto mizivé procento střelby ze střední vzdálenosti. Hledal jsem optimální sestavu, ale dnes jsem ji nedokázal najít. Je to zklamání, myslel jsem, že budeme v tomto utkání Trutnovu vyrovnanějším soupeřem. V průběhu druhého poločasu se obraz hry nezměnil. Trutnov u nás dnes vyhrál zaslouženě.

Petr Martínek, trenér