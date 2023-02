Body Strakonic: A. Rosecká 13, S. Lišková 12, M. Pitrová 10, K. Hauserová 7, A. Junková a B. Soukupová 6. TH: 22/17:17/12. Trojky: 17/4:20/7. Doskoky: 43:32.

Favoritkami utkání byly basketbalistky Slavie, které bojují ve středu tabulky o páté místo. V dohrávce sice zvítězily, ale vůbec ne přesvědčivým způsobem. Utkání bylo přehlídkou neproměněných šancí i z těch nejlepších pozic, nicméně více netrefených košů měly na kontě domácí hráčky.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Domácím v sestavě evidentně chyběla střelkyně Luisa Vydrová, jejíž body citelně chyběly k podstatně lepšímu výsledku. Na domácí straně upoutala svým výkonem Sára Iris Lišková se 12 body a 13 doskoky.

"Gratuluji Slavii k výhře, z její strany to mělo být povinné vítězství. Nicméně jsem na holky pyšný, když v okleštěné sestavě, když bylo do hry připraveno jen osm hráček, soupeřkám vzdorovaly. Chyběly tři podkošové hráčky, ústřední střelkyně Luisa Vydrová. Ve druhém poločase do toho daly holky všechno a byly soupeřkám více než vyrovnaným soupeřem. Rozdíl mohl být nakonec i nižší. První poločas beru na sebe, měl jsem chtít po holkách více agresivity. Ale celkově to bylo z naší strany solidní a doufám, že tak budeme pokračovat i dál," hodnotil utkání s pražskou Slavií strakonický trenér David Zdeněk.

Ohlasy po utkání:

Zdroj: Youtube