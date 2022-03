Basketbalistky SKB Strakonice oba zápasy s Plzní zvládly skvěle

/FOTOGALERIE/ Druhá basketbalová liga žen se již dostala do play off. Hráčky SKB Strakonice potvrdily, že patří do špičky soutěže.

SKB Strakonice - DBaK Plzeň 89:43. | Foto: Jan Škrle

Soupeřem basketbalistek SKB Strakonice byly v prvním kole play off hráčky DBAK Plzeň. Strakoňandy si v obou zápasech se soupeřkami bez problémů poradily. DBaK Plzeň - SKB Strakonice 42:75 (19:32). Body Strakonic: K. Kuncipálová 24, H. Kuncipálová 21, Paroubková 15, Maršíková 5, L. Svobodová 4, S.Svobodová, Špánová a Fialová 2. SKB Strakonice - DBaK Plzeň 89:43 (49:23). K.Kuncipálová 29, Paroubková 20, H. Kuncipálová 15, Fialová 10, L. Svobodová 8, Nováková 3, Ž. Kuncipálová a Špánová 2