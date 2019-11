SBŠ Ostrava - Chance U19 BK Strakonice 90:45.

Do Ostravy jsme odcestovali bez zraněných sester K. a H. Kuncipálových, S. Růžkové /účast v utkání ČP za mateřský klub/ a K. Tomšovicové. Vstup do utkání jsme sice nezachytili a v 5. minutě utkání prohrávali v poměru 3:14. Poté jsme však vyrovnali hru, proměnili jsme vytvořené šance a korigovali na 12:17. V závěru soupeř agresivitou zatlačil v obranné fázi. Našimi jednoduchými ztrátami a nekoncentrací v obraně získával i odražené míče, z čehož pramenila aktivita na doskoku pod oběma koši /celkově 63-29/. Po úvodní desetiminutovce svítil na ukazateli stav 23:13. Nic nenasvědčovala tomu, že bychom s Ostravou nemohli sehrát vyrovnané utkání. Opak byl pravdou. V průběhu druhé a třetí čtvrtiny jsme úplně vypadli z tempa utkání /24:8, 20:7/. Lacinými ztrátami jsme soupeřkám umožnili bezproblémově skórovat z rychlých brejků. Zahraniční - cizinecká - enkláva /5 hráček - z toho 4 v základní pětce/ kralovala nejen pod vlastním košem, ale i na útočném doskoku. Zkušené “Ostravské hráčky” přidaly i vysoký standard ve vhodném výběru řešení dané herní situace a ve střelbě z jakékoliv vzdálenosti. Naše hráčky kontrovaly podobně, ale nebyly tak efektivní. Malá aktivita na útočném doskoku nám svazovala ruce. Neměli jsme šanci skórovat z druhých případně třetích šancí /OR - doskoky 4-17/. V průběhu 2. a 3. čtvrtiny jsme si vytvořili řadu střeleckých pozic, ale ani ty nejvyloženější neskončili jednoduchým košem. Střelecké trápení z minulého utkání jako kdyby dále pokračovalo. Až v posledním dějství jsme se soupeřkami dokázali v obměněných sestavách držet krok /17:23/.

Nedokážeme držet tempo hry po celých 40 minut utkání. Vždy si v některých částech vybereme hluchou pasáž, která nás poté stojí lepší výsledek. Věřím, že se za 14 dní /pátek 29.11.19 od 18.15 hodin/ na soupeřky z Ostravy připravíme a pokusíme se je potrápit. Nejlepší střelkyní utkání v dresu Strakonic byla autorka 14 bodů a 11 doskoků Karolína Fadrhonsová. První body v extralize zaznamenaly hráčky juniorky Tereza Soukupová /2 body/ a Barbora Suchanová /3 body/.

Petr Martínek, trenér BK Strakonice