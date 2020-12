Extraligové basketbalistky BK Strakonice mají za sebou povinnou karanténu a znovu se naplno vrátí do Renomia ŽBL.

Strakonické basketbalistky se po karanténě vracejí zpět pod koše. | Foto: Jan Škrle

Basketbalistky nejprve odkládaly utkání se ZVVZ USK Praha. „To bylo na žádost soupeřek z hlavního města,“ uvedl tiskový mluvčí BK Strakonice Petr Martínek. Následně měly odcestovat k dalšímu duelu do Trutnova, ale z důvodu kontaktu dvou hráček s pozitivní osobou na Covid 19 tentokrát žádaly odklad strakonické hráčky. „Soupeřky z Trutnova nám vyšly vstříc a zápas se odkládá na 13. ledna,“ dodal k dalšímu odloženému zápasu Petr Martínek. Ale ani to nebylo vše, minulý týden musel být odložen i domácí zápas s KP Brno. „Z důvodu pozitivního vzorku na Covid 19 byla na náš tým uvalena karanténa,“ vysvětlil odložení i třetího utkání v řadě trenér extraligového celku Petr Martínek. Nyní by se však již měly hráčky vrátit zpět k basketbalu.