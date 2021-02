Dalším soupeřem strakonických basketbalistek v Renomia ŽBL byl v sobotním odpoledni celek SBŠ Ostrava. V utkání devátého celku tabulky se šestým slavil ve strakonické STARZ aréně výhru 89:69 hostující celek.

Strakonické basketbalistky podlehly Ostravě 69:89. | Video: Deník/Vladimír Klíma

„Gratulujeme soupeři. Respektujeme jeho kvality, nicméně si myslím, že jsme proti Ostravě podali celkem solidní výkon. Škoda, že jsme si nechali zápas ujet. Byla tady jedna situace, kdy jsme lehce ztratili míč na půlce, bylo to před poločasem, kdy jsme mohli jít na dva body. To začalo sérii, která končila tím, že jsme v poločase byli na deseti bodech. To byl zásadní moment a na to se to pak již vše nabalovalo,“ hodnotil utkání předseda strakonického klubu Jiří Johanes a pokračoval: „Chtěl bych holky pochválit, ve většině utkání s kvalitním soupeřem jsme odehráli to, co jsme chtěli. Pro nás je to pocitově dobrý týmový výkon. Škoda, je jen tak velký bodový rozdíl. Poměrně velký byl i rozdíl faulů, ale my chtěli hrát agresivně, tlačit soupeřky do chyb, na druhé straně to znamenalo, že soupeř házel hodně šestek, které proměňoval.“