Hola, hola, exotická Indie nás volá, hodilo by se použít po vítězství basketbalistek Gymnázia Strakonice na republikovém finále v basketbalu 3x3.

Strakonická děvčata vyhrála národní finále a postupují na světové finále do Indie. | Foto: Petr Martínek

Do Jindřichova Hradce jsme určitě odjížděli optimisticky naladěni s vírou ve vlastní schopnosti, pokorou vůči soupeřům, ale především s chutí bojovat ze všech sil o pocty nejvyšší a případný postup na světové finále ISF. Startovalo osm nejlepších středoškolských družstev z celé republiky, které pořadatel rozdělil do dvou skupin. Tři zápasy jsme zvládli vcelku s přehledem a postupně v dramatických zápasech porazili VOŠ a SZŠ Hradec Králové, Gymnázium Havlíčkův Brod a Sportovní Gymnázium D. a E. Zátopkových Ostrava – Zábřeh. Do úterního play-off jsme šli z nadějného prvního místa.