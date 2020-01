V dalším kole Renomia ŽBL zajížděly basketbalistky BK Strakonice U19 Chance na palubovku favorizovaného KP Brno. Domácí hráčky svou roli potvrdily.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Vladimír Klíma

KP Brno – BK Strakonice U19 Chance 108:49 (31:13, 15:15, 26:8, 36:13). „K utkání proti favorizovanému Brnu jsme nastoupili již bez Galíčkové, která se vrátila do svého mateřského klubu, Jeništové, která si plní mateřské povinnosti, a rozehrávačky Tomšovicové. Výškový handicap se proti soupeřkám díky výbornému odstavování hráček úplně neprojevil a poměr doskoků byl 45:46, což je z naší strany potěšitelné. Myslím si, že jsme sice nezachytili úvod utkání, kdy se domácí hráčky dostaly do vedení 14:3, ale postupem času jsme se dokázali vrátit v průběhu 2. čtvrtiny na rozdíl dvanácti bodů na stav 37:25. V dalším průběhu se projevila kvalita týmu z Brna. Limitovaly nás tentokrát i ztráty, kterých jsme vyprodukovali třicet, oproti tomu soupeřky dvanáct. Nedařilo se nám na útočné polovině, kde nám v kombinacích vázl pohyb i spolupráce. Byla na nás vidět bezmála měsíční pauza bez utkání. Věřím, že některé dobré pasáže jsou příslibem do dalších utkání se soupeři s námi vyrovnanými. Tentokrát jsme dokázali vzdorovat pouze ve druhé čtvrtině, s favoritem jsme uhráli vyrovnané skóre 15:15, ale to nestačilo na lepší výsledek,“ komentoval utkání strakonický trenér Petr Martínek.