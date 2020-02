Slovanka Mladá Boleslav - BK Strakonice U19 Chance 80:60 (27:12, 45:29, 58:45). Body Strakonic: A.Rosecká 16, K. Fadrhonsová 15, S. Růžková 12, E. Petrušková 8, K. Tomšovicová 5, A. Stiborová 3, Š. Jozová 1.

Do Mladé Boleslavi jsme nakonec odcestovali bez zraněné klíčové podkošové hráčky Aleny Jeništové. Náš tým chtěl vstoupit do utkání „v malé sestavě“ především pak s agresivním pojetím, důrazem v osobních soubojích i skvělým odstavováním. V první čtvrtině jsme ani jednu z výše uvedených činností nezvládli. Zcela jsme propadli na doskoku /5-19/. Měli jsme i hrozivé procento úspěšnosti střelby /16/3 – 18,8 %/. První desetiminutovku jsme nakonec prohráli v poměru 12:27.

Postupem času jsme se v jednotlivých herních činnostech basketbalistkám Slovanky Mladá Boleslav zcela vyrovnali. Začali jsme kombinovat v útoku a podařilo se nám snížit i vytvořený náskok. Školáckými chybami jsme se sami připravili o lepší výsledek těsně před poločasem. V samotném závěru 2. čtvrtiny – 26:40 - /0:5/ tak hráčky Slovanky odcházely do kabin za stavu 45:29.

Po příchodu ze šaten jsme Slovanku zaskočili /proměnili jsme tři trojky v řadě/ a dokázali jsme týmovou hrou /i přesnou střelbou/ snížit náskok na 38:47. V této části jsme se zlepšili v obraně /zejména na doskoku/. V dalším průběhu, ale soupeřky náš tlak zastavily. Pohodlně si i přes naši enormní snahu vybudovaný náskok z první desetiminutovky pohlídaly.

Dnes se utkání rozhodlo v první desetiminutovce. Je to velká škoda, neboť naše basketbalistky nebyly horší. Do utkání jsme vstoupili naprosto nekoncentrovaně /5. minuta 4:14/. V detailech herních činností jsme však vždy, když jsme se nadechli, vyrobili specifické jednoduché ztráty, které nás vždy psychicky srazily zpět do kolen.

Petr Martínek, trenér