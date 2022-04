Mladé strakonické basketbalistky by rády přivezly z Východu Čech co nejlepší umístění. V rámci Mistrovství České republiky, které se koná od 29. dubna do 1. května v Hradci Králové, je nejprve čeká čtvrtfinálový souboj. V něm se v pátek od 13.15 hodin postaví soupeřkám ze Studánky Pardubice.