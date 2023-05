/VIDEO/ Basketbalistky BK Strakonice kategorie U12 se probojovaly na Mistrovství ČR své kategorie. Přivezly si 12. místo.

BK Strakonice U12 na MČR. | Video: BK Strakonice

Basketbalistky BK Strakonice U12 na MČR.Zdroj: BK StrakoniceDo Prahy jsme odcestovali v oslabené sestavě, protože nám chybělo několik hráček základní sestavy z důvodu jejich nemocnosti. Předem jsme už věděli, že nás nečeká nic lehkého.

Ve skupině A na nás čekaly loňské vítězky z Hradce Králové a domácí hráčky Slovanky. Bohužel jsme se nedokázali prezentovat hrou, kterou jsme chtěli ukázat, ale bojovali jsme, co to šlo. Poslední místo ve skupině nás rovnou poslalo do boje o 9. - 12. místo, kde na nás čekaly týmy z Litoměřic, Kladna a Prostějova. Bohužel jsme ani jedno utkání nedovedli do vítězného konce a obsadili konečné 12. místo.

Samozřejmě je na čem pracovat a některé věci pilovat a zlepšovat, ale i přesto si holky zaslouží velkou pochvalu za bojovnost. Děkujeme všem rodičům za podporu z hlediště i mimo něj.

Bodovaly a hrály: Kopecká A. 28, Gornická A., Kratochvílová M. 13, Kratochvílová J. 12, Seidlová N. 10, Půroková K. 7, Křivancová L. 6, Blahovcová A. 2, Zlochová A. 2, Kovaříková K., Tritová V., Šlapáková A., Křivancová M. 0.

Autor: Kristýna Kotrcová