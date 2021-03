„Viděli jsme vyrovnanou bitvu devátého týmu tabulky s desátým. Utkání se zlomilo až v posledním dějství. Po třech čtvrtinách vedly domácí hráčky o pět bodů. Trápily nás ztráty míčů, v poslední čtvrtině jsme nedokázali proměnit střely z krátké ani dlouhé vzdálenosti a to rozhodlo o vítězství domácích. Žolíkem Slovanky byla Engelmanová, která jako zahraniční hračka držela domácí tým střelecky. V prosinci u nás nehrála, tentokrát nastřílela třiadvacet bodů. Ve druhém poločase ji skvěle bránila Míša Jánská,“ komentoval utkání strakonický trenér Petr Martínek a doplnil: „Boj pokračuje dál, neboť další sobotu hrajeme se Slovankou doma.“

„Jsem ráda, že poslední zápas základní části pro nás skončil vítězně. Bohužel jsme soupeře během zápasu sami dostávali na koně a dávali mu naději, že může vyhrát. Nakonec měly soupeřky sedmadvacet ztrát proti našim devatenácti. Může nás trochu mrzet, že si soupeřky doskakovaly před vlastním košem, ale nakonec jsme to s holkama zvládly. Podržela nás zahraniční rozehrávačka a máme motivaci do příští sezony,“ doplnila k utkání hrající asistentka domácího trenéra K. Mahlerová.

Po vyrovnaném úvodu utkání se postupně dostávaly do vedení domácí hráčky. V první čtvrtině nejvíce vedly o sedm bodů, na jejím konci to bylo 16:12. Na začátku druhé čtvrtiny začaly hráčky od Otavy náskok soupeřek stahovat a dostaly se dokonce na chvíli do vedení. To si však v závěru poločasu vzaly domácí hráčky zpět a na přestávku se šlo za domácího vedení o sedm bodů.

V úvodu třetí čtvrtiny však dala strakonická děvčata devět bodů v řadě a dostala se do vedení ona (34:36). Poté se však situace úplně otočila, devět bodů nastřílely domácí basketbalistky a začala znovu bodová přetahovaná. Před posledním dějstvím vedly domácí hráčky o pět bodů. Úvod poslední čtvrtiny vyšel lépe domácím hráčkám, které utekly na jedenáct bodů (54:43). Strakonické basketbalistky sice ještě snížily na 54:48, ale závěr zápasu již patřil střelecky domácím hráčkám, které nakonec slavily vítězství 65:50.

Slovanka MB – Chance U19 BK Strakonice 65:50 (16:12, 34:27, 45:40). Body Strakonic: B. Vorlová 9, L. Vydrová, J. Vydrová a B. Jindrová 8, S. Růžková a A. Rosecká 7, N. Horsáková 2, S. Vadlejchová 1.