Jihočeši nastoupili se dvěma novými posilami Ianem DuBosem, který ještě nedávno hrál za Kolín, a Edim Sinadinovičem, jenž v hradeckém dresu již v minulosti nastupoval. Oba naznačili, že by mohli být velmi platnými členy kádru.

V první půli hosty trápila obrana i zbytečné ztráty a soupeře pustili až do 19 bodového vedení. Po změně stran však Hradec defenzivu výrazně zlepšil (obdržel jen 31 bodů) a tři minuty před koncem stáhl manko na šest bodů. Pardubičtí však v koncovce znovu odskočili.

Dino Repeša, trenér Pardubic: „Jsem šťastný, protože pokračujeme ve vítězné šňůře, vyhráli jsme i třetí zápas po Novém roce. Na konci druhé čtvrtiny jsme měli už náskok 19 bodů, ale Jindřichův Hradec má určitě lepší tým než na začátku sezony. Má pět velmi dobrých cizinců, ty dvě výhry, které soupeř má, nejsou odpovídající jeho kvalitě. Co se týče nás, neměli jsme dobrou střelbu za tři body, ale vyhráli jsme obranou, energií a doskokem, ten byl nejdůležitější.”

Gilbert Abraham, trenér J. Hradce: „Zápas rozhodly dva faktory. Jedním z nich byly doskoky, druhým rychlé protiútoky. Také bylo hodně důležité, že jsme museli hrát zónovou obranu. Ta někdy vychází a někdy bohužel ne. A když ne, tým ztrácí možnost doskoků, což byl v tomto duelu náš problém.“

Lukáš Stegbauer, pivot J. Hradce: „Je to o 12 bodů, ale byl to vyrovnanější zápas. Po pravdě ani nevím, kde byl rozdíl, myslím, že to byly detaily. Odvedli jsme dobrý výkon a musíme se od něj odrazit. Příští zápas s Nymburkem využijeme k tomu, abychom se sehráli, protože máme nové hráče. V nadstavbové skupině A2 snad urveme nějaké vítězství a půjdeme v tabulce výš.”

V závěrečném kole základní části Hradec v sobotu 15. ledna přivítá mistrovský Nymburk (18), pak bude pokračovat nadstavbová fáze.

BK Pardubice – GBA Fio banka Jindřichův Hradec 86:74 (26:20, 55:41, 71:60)

Body: Vyoral 21, Vrankovič 14,Šafarčík 14, Walton 11, Švrdlík 10, Burda 7, Svoboda 4, Potoček 3, Henry 2 – DuBose 19, Stegbauer 17, Brown 15, Novotný 9, Victor 7, Welsch 4, Linhart 3. Trojky: 3:10. Fauly: 21:17. Trestné hody: 19/23:10/27. Doskoky: 37:29. Rozhodčí: Vošahlík, Salvetr, Bohata. Diváci: 624.

Tabulka KNBL

1. ERA Nymburk 21 20 1 2094:1618 95,2%

2. BK Opava 19 14 5 1659:1439 73,7

3. Basket Brno 21 14 7 1764:1687 66,7

4. Geosan Kolín 19 11 8 1732:1673 57,9

5. USK Praha 21 12 9 1847:1807 57,1

6. BK Pardubice 20 11 9 1675:1660 55

7. Královští sokoli Hradec Králové 21 11 10 1711:1795 52,4

8. Sluneta Ústí nad Labem 21 10 11 1688:1683 47,6

9. Armex Děčín 20 8 12 1610:1655 40

10. NH Ostrava 21 8 13 1670:1801 38,1

11. Redstone Olomoucko 21 2 19 1582:1866 9,5

12. GBA Fio banka Jindřichův Hradec 21 2 19 1660:2008 9,5