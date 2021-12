Ve druhém kvartálu však přišel na straně hostů nepochopitelný výpadek. Kolín tuto část hry zcela ovládl, vyhrál ji 34:12 a vytvořil si rozhodující náskok, neboť druhý poločas nabídl víceméně vyrovnanou partii, o čemž svědčí i poměr skóre ve třetí a čtvrté čtvrtině (27:29 a 31:27).

Miroslav Sodoma, trenér Kolína: „Pro nás je to určitě důležitá výhra, která přišla po dvou těsných porážkách. Nebylo to tak jednoduché utkání, jak se může zdát podle výsledku. Mrzí mne, jak jsme odehráli druhý poločas, kde jsme polevili. Dostali jsme hodně bodů a jenom díky výrazně vyhrané druhé čtvrtině jsme utkání dovedli k jasné výhře. Myslím si tedy, že i zasloužené, protože podle statistiky jsme byli ve všem lepší, avšak naše výhra mohla být daleko výraznější. Mohli jsme dostat mnohem méně bodů, ale s vidinou výrazného náskoku jsme přestali bránit.”

Gilbert Abraham, trenér J. Hradce: „V tomto zápase jsme měli být mnohem lepší v obraně. To byla velká část našich problémů, dále jsme špatně doskakovali. A myslím si, že kdybychom se v první půli nedostali do potíží s fauly, zápas by se vyvíjel jinak a po druhé čtvrtině bychom nebyli v takové propastné bodové ztrátě.“

Marek Welsch, rozehrávač J. Hradce: „Zápasový plán nám nevyšel, na doskoku jsme si nepohlídali pivoty soupeře. Dovolili jsme jim více pokusů na jeden útok a to se projevilo na vysokém počtu obdržených bodů. I když jsme zaznamenali skoro devadesát bodů, s takovou obranou to na vítězství nestačí.“

Hráče GBA Fio banky ve středu 15. prosince čeká utkání Českého poháru, v němž doma přivítají USK Praha (20) a poté v sobotu v rámci 18. kola KNBL opět ve své hale narazí na druhou Opavu (18).

BC GEOSAN Kolín – GBA Fio banka Jindřichův Hradec 113:88 (21:20, 55:32, 82:61)

Body: Lošonský 22, Petráš 18, Číž 17, Novotný 15, Dubose 13, Mareš 11, Jelínek 9, Rožánek 7, Dlugoš 1 - Ikegwuruka 14, Welsch 14, Brown 13, Novotný 13, Stegbauer 9, Borovka 7, Victor 7, Quinn 6, Linhart 3, Sanchez 2. Trojky: 14:8. Fauly: 27:18. Trestné hody: 17/27:18/22. Doskoky: 46:36. Rozhodčí: Blahout, Kurz, Kovačovič. Diváci: 523.

Kooperativa NBL

1. Nymburk 16 15 1 1589:1227 93,8

2. Opava 16 13 3 1426:1204 81,3

3. USK Praha 17 11 6 1542:1453 64,7

4. Brno 17 11 6 1439:1379 64,7

5. Pardubice 16 9 7 1350:1338 56,3

6. Kolín 17 9 8 1559:1517 52,9

7. Ústí nad Labem 16 8 8 1311:1302 50,0

8. Hradec Králové 16 7 9 1316:1395 43,8

9. Ostrava 17 7 10 1346:1466 41,2

10. Děčín 16 5 11 1246:1336 31,3

11. Olomoucko 17 2 15 1284:1509 11,8

12. Jindřichův Hradec 17 2 15 1349:1631 11,8