Body Strakonic: A. Rosecká 13, N. Horsáková 10, M. A. Machytková 9, K. Hauserová a A. Junková 5, M. Jánská 3, L. Čadková a S. Vadlejchová 2. Trestné hody: 17/11 - 13/10. Trojky: 17/2 - 14/3. Doskoky: 28:49. Ztráty míčů: 20:16. Osobní chyby: 15:18.

Chomutov se pohybuje v polovině tabulky ŽBL. Do Strakonic tedy přijel v roli favorita, ale výsledek se asi čekal těsnější. Přitom domácí hráčky měly solidní vstup do utkání. V úvodních minutách několikrát vedly až do stavu 8:7. Pak přišla dlouhá bodová šňůra soupeřek, naopak Strakoňandy nepřidaly do konce čtvrtiny ani bod a rázem to bylo 8:24. Ve druhé čtvrtině byl scénář hry víceméně takový, že na koš domácích soupeřky odpověděly dvěma a v poločase byl rozdíl 23 bodů.

Druhý poločas pokračoval v podobných intencích a hráčky ze severu Čech své vedení postupně navyšovaly až na konečných 42 bodů. V utkání se projevila neúčast dvou domácích podkošových hráček B. Vorlové a L. Vydrové, které trápí zranění.

Hodnocení utkání trenéra Petra Martínka:

Zdroj: Youtube