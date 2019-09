Jaký pocit máte při pohledu na malé basketbalistky, které předvádějí skvělou hru a dokáží navodit výbornou atmosféru jak na hřišti, tak v hledišti?

Pro mě je ideální kombinací být učitelem tělesné výchovy a současně trenérem v jedné osobě. Od toho se vše odvíjí. Vím, že všechny týmy, města a sporty řeší otázku náboru malých dětí. My zvolili formu Školské ligy. Věřím, že se to dětem líbilo a ta energie a nasazení po celou dobu seriálu byly úžasné. Člověka to zase nabíjí do další práce. Pro nás je nejdůležitější dostat do škol ty pravé a nadšené lidi. Za to jim určitě poděkujeme a dáme i nějakou korunu, aby pro basketbalový klub hledali další talenty. Čím budeme mít více dětí v přípravce, tím se ta pyramida až do žen může lépe skládat. V podobných projektech vidím smysl činnosti, a když jsem viděl nadšení dětí při všech turnajích, když třeba dají koš, nebo i fanoušky, tak to splnilo účel.

Oficiální školní soutěže se hrají až od šesté třídy. Je nádherné, že se ve Strakonicích podařilo dát dohromady soutěž pro první stupeň a hlavně je na dětech vidět, jak je to baví.

Když si vezmeme fakt, že basketbal ve Strakonicích slaví osmdesát let, tak má tento sport ve městě obrovskou tradici. Řada žen, dívek, maminek a dnes již i babiček hrála basketbal. Samozřejmě pak přivádějí do haly své dcery a vnučky. Pokud se ve školách najdou skuteční nadšenci, tak se děti ve školách naučí základům. Při našich turnajích pak nejde o přísné dodržování pravidel, tady je to o nadšení a o tom, že chce někdo dosáhnout koš. Vyhrává zkrátka každý, což bylo při Superfinále vidět.

Je tedy o basketbal ve Strakonicích postaráno na další dlouhá léta?

Když vidím po celý rok to nadšení a energii dětí, tak věřím, že jsme na správné cestě. Ale nesmíme usnout. Chceme mít těch dětí co nejvíce, abychom nadále udrželi extraligovou úroveň od mladších žaček, přes starší, kadetky, juniorky až po nejvyšší soutěž žen. To je naším cílem.