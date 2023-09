Na přelomu září a října odstartuje první basketbalové liga žen. Pro BK Strakonice přichází tak trochu nová éra. Končí spolupráce se Spartou Praha i Tygry Praha a kormidla u týmu se ujala Lenka Pichlerová, které dělá asistentku Jaroslava Bernasová.

Basketbalistky BK Strakonice půjdou do nové sezony ve zcela novém složení. | Foto: BK Strakonice

Pro fanoušky možná překvapení, že po letech mužské nadvlády usedne na trenérskou lavičku žen BK Strakonice žena. "Původně jsem jako trenérka začínala u žen B, což je prakticky z části tým, který nyní nastoupí v první lize. Pak jsem se dostala k dětem, trénovala čtrnáctky, patnáctky a nyní jdu zpět k ženám. Se základem družstva se známe již dlouho, s holkama jsme něco prožily a v podstatě mě oslovily hráčky, abych do toho šla. A já jim to nemohla odmítnout. Dlouho jsem se rozhodovat nemusela," popsala s úsměvem cestu k týmu žen trenérka Lenka Pichlerová.

Trenérka tedy přichází mezi známé tváře. Je to skvělá parta, ale nyní půjde hlavně o výsledky. "Pokud se to má podařit, tak v této sezoně to bude jedinečná šance pokusit se o návrat do extraligy. Jsme s holkama mentálně správně nastavené a velmi dobře si vyhovíme i s asistentkou, kterou je Jarka Bernasová. Ta musela pozici hlavní trenérky odmítnout, protože má zase závazky u mládežnických týmů,“ doplnila nová trenérka BK Strakonice.

V minulé sezoně hrály v soutěžích žen dva týmy BK Strakonice, do nové jde jeden. Kdo vlastně zůstane z bývalého extraligového kádru? "Zůstávají Míša Jánská, Karolína Hauserová, Adéla Junková. Zůstávají strakonické holky, což je výborné především směrem k fanouškům. Věříme, že budou našim šestým hráčem a budou nás podporovat," uvedla Lenka Pichlerová a doplnila: "Hrát budou jak zkušené harcovnice, tak nás budou doplňovat nadějné juniorky. Pokud by se to povedlo, tak by to v další sezoně bylo již na nich."

Fanoušci si dobře pamatují, že v předloňské sezoně pomáhaly v baráži se záchranou Kristýna Tomšovicová, Alena Jeništová či Eliška Petrušková. "Přípravu s námi zahájila i Petra Reisingerová. Hrát budou Kristýna Tomšovicová, Alča Jeništová, Eliška Petrušková, Sára Vadlejchová, Lucka Housková. Samozřejmě ty, které zůstaly z minulého kádru. Všechny alespoň nějakým způsobem do ŽBL nakoukly, takže zkušenosti mají," připomněla jména hráček, které nastoupí v nové sezoně za BK Strakonice, trenérka a doplnila: "Mimostrakonické hráčky nemají v tuto chvíli důvod za nás hrát. Ve svých klubech mají nejvyšší soutěže a první ligu si snadno zahrají v Praze."

Tým trénuje od poloviny srpna. "Za sebe i Jarku Bernasovou mohu říci, že jsme s přípravou spokojeny. Měly jsme s holkama kratší soustředění, jely jsme třífázové tréninky, bylo to náročné a ze strany holek maximálně poctivé. Nyní již trénujeme v hale a čeká nás nějaký přípravný zápas. Domluvený je s béčkem USK Praha," uvedla spokojená trenérka.

Sezona odstartuje na přelomu září a října. "V první lize se hraje systémem dvojzápasů a první dvojicí soupeřek jsou Sparta Praha a Chomutov. Jedeme ven. O čtrnáct dní později jedeme na nejdelší výjezd, a to Olomouc a Havířov. Ale lépe tam jet na podzim než pak v zimě," připomněla první dva dvojzápasy Lenka Pichlerová.

Tým by měly doplňovat i nadějné hráčky juniorského věku. "Holky mají své tréninky. Absolvovaly celoklubové týdenní soustředění v Písku a pak se připojily k nám. Něco trénují kadetky a juniorky spolu, další tréninky mají s námi. V klubu to bylo vždy, že se kategorie prolínaly a pokračujeme v tom i dál," doplnila trenérka.

Návrat ke "strakonické sestavě" by mohl být motivací i pro fanoušky, aby si našli cestu do sportovní haly. "Fanouškům bych vzkázala, aby se stali našim šestým hráčem a chodili nás povzbuzovat. Jestli se to má podařit, tak bez nich to půjde těžko. Přijďte se podívat na holky, za kterými jste chodili před několika lety," oslovila s úsměvem fanoušky Lenka Pichlerová a doplnila: "Všichni jsme ve velkém očekávání, co nová sezona přinese. V týmu je skvělé klima a všem se nám to tak moc líbí. Pokud to vydrží celou sezonu, tak by tu ta šance mohla být."