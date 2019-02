STRAKONICE - Trenér Milan Janda byl spokojený, mužstvu pomohli i diváci.

Basketbalisté Strakonic si na úvod sezony poradili s Ústím nad Labem (70:54) a Teplicemi (72:57). Na snímku zleva jsou Petr Janda a Petr Eisner (Teplice). | Foto: Jan Škrle

Úspěšně vstoupili do II. ligy basketbalisté Strakonic. V domácí hale si poradili se Slavií Ústí nad Labem a Teplicemi.

Oba severočeské týmy přehráli v pohodě.

Strakonice – USK Slavia Ústí nad Labem 70:54 (35:22). Body: Čech 21, Diviš 14, M. Janda 12, Tesař 10, Jeřábek 6, Polák, P. Janda, Kraml 2 a Prokopec 1. Trestné hody 36:16.

Domácí se hodně trápili s úspěšností střelby (s trestnými hody a trojkami), a to byla voda na mlýn pro zkušeného soupeře. V poločase však svítilo na ukazateli nadějných 13 plusových bodů pro Strakonice. Po přestávce však byly opět pasivní, do závěrečné čtvrtiny šly už jen s tříbodovým náskokem (49:46). „To nás vyburcovalo k výbornému výkonu. Opět začala na plné obrátky pracovat obrana, hostům docházely síly a doplatili na velký počet faulů,“ dodal trenér Milan Janda. „Rozhodující byla obrovská vůle všech hráčů a celé lavičky zvládnout náročné premiérové utkání a získat důležité body,“ zdůraznil.

Strakonice – BK Teplice 72:57 (31:26). Body: Tesař 15, Čech 14, Prokopec 13, Jeřábek 12, Diviš 11, M. Janda 5 a P. Janda 2. Trestné hody 26:18.

Domácí začali utkání proti třetímu týmu loňské tabulky bez respektu. „Fantastický zápas odehrál Jeřábek, s více než stoprocentním úsilím plnili své úkoly všichni hráči. Podstatně jsme zlepšili úspěšnost střelby – hodně důležité body dávali Tesař a Prokopec – a velké penzum práce v obraně odvedl Diviš,“ pochvaloval si Janda. To, co se ale odehrálo mezi 24. a 28. minutou čekal v hale málokdo: ze stavu 36:34 utekly Strakonice soupeři na neuvěřitelných 52:36. Tepličtí se však nevzdali a ještě do konce třetího dějství korigovali (54:44). Domácí už si ale výhru pohlídali.

„Diváci v hale nám v obou zápasech vytvořili vynikající atmosféru, byli perfektní,“ doplnil Milan Janda. První duel sledovalo 150 diváků, na druhý si jich našlo cestu 70.

V dalším kole zajíždí muži na horkou půdu Thermie Karlovy Vary a Baníku Most (13. a 14. října).