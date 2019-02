Vimperk – Barbora Havlíčková z Fischer Ski klubu Šumava Vimperk na mistrovství světa juniorů v běhu na lyžích v americkém Park City v Utahu v závodě na 5 km volnou technikou s intervalovým startem vybojovala po skvělém výkonu parádní 9. místo!

Barbora Havlíčková dojela na MS juniorů v USA na skěvlém 9. místě. | Foto: Foto: archiv Deníku

Dle oficiální zprávy na webu Českého svazu lyžování výsledek Havlíčkové je o to cennější, že talentovaná česká závodnice teprve prvním rokem spadá do kategorie starších dorostenek a v juniorkách bude závodit ještě tři roky. „Byl to těžký závod, asi i tím, jak je to vysoko. Navíc jsou tratě takové, že si člověk neodpočine, je to pořád nahoru a dolů, kopec se hned nezlomí a důležité dneska byly právě ty přechody," uvedla na svazovém webu Barbora Havlíčková. „Když jsem viděla startovku a FISové body ostatních, tak jsem si říkala, že jsou tu opravdu velice dobré závodnice, a kdyby se mi podařilo být nějak kolem dvacátého místa, byl by to úspěch. Že se dostanu do první desítky, to jsem opravdu nečekala. Ale cítila jsem se dobře, podařilo se mi si rozvrhnout síly," řekla.



„Na tento den asi jen tak nezapomenu. Nikdy bych nevěřila, že v šestnácti letech se mi povede dostat do první desítky na mistrovství světa juniorů, navíc poté, co jsem musela téměř na dva měsíce kvůli nemoci přestat trénovat a vůbec jsem nevěděla, jestli tuhle sezónu stihnu," uvedla na svém facebooku úspěšná lyžařka a poděkovala všem, kteří jí věřili a pomáhali. „Především mojí úžasné rodině, která pro mě dělala všechno možné i nemožné. Samozřejmě Kateřině Neumannové, která mi pomáhá po všech stránkách, jak jen to jde a která je mým největším vzorem a vždycky jím zůstane," uzavřela Barbora.



VÝSLEDKY – 10 km junioři volně: 38. Kalivoda, 49. Matouš, 53. Macháč, 55. Pechoušek, 5 km dívky volně: 9. Havlíčková, 27. Janatová, 29. Staňková, 45. Krčková.