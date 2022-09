60 m poběží Jonáš Böhm (NB), Martin Dušek (VS), 150 m Dušek, Jan Čoka, Kateřina Hlaváčová (oba Čéč), 300 m Jan Čoka, 800 m Tomáš Čoka (Čéč), Adéla Holubová, Magdalena Šimánková (Sok), Nina Zajícová (NB), 3000 m Filip Toul (ČD), Adéla Štefanová (Sok), 100 přek. Lucie Chmátalová, Michaela Běhounová (VS), Ema Albrechtová (Sok), první náhradnicí je Bára Borová (VS), 200 přek. Michal a Nina Radovi (Sokol), Albrechtová, Chmátalová, Bára Borová, 1500 přek. Vojtěch Kopecký (Sok), Nora Plachá (VS), výšku mají skákat Radovi a Tereza Čápová (VS), tyč Jakub Binter (Sok), na dálku a kouli byl přijat Vojtěch Stříbrný (Sok), na kladivo Andrea Rypáčková (VS) a Matěj Tomášek (Čéč), na oštěp Lucie Ježková (Sok).