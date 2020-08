Jiří Polák (Sokol ČB, trenér Tomáš Najbrt) na závodech v Andorfu, které uzavíraly seriál Austrian-Top-Meeting, opět vylepšil krajský rekord na 200 metrů. V absolutním bezvětří vyhrál časem 20,83 „o parník“ - druhý byl Felix Einramhof ze Schwechatu za 21,91, třetí Isaac Asare ze Salcburku za 21,95 (všichni v osobních rekordech). Vlastní rekordní čas 20,88 z Julisky z 8. června tedy Jiří opravil o pět setin sekundy. V letošních českých tabulkách je čtvrtý jen čtyři setiny za Pavlem Maslákem.

Nálepku mistrovství ČR měl běh na Šerák v Bělé. Z mužů na trati 9,5 kilometru s převýšením 820 metrů byl Matěj Vacek (Sokol ČB) třináctý za 51:02, z juniorek na 6,5 km s výškovým rozdílem 660 m Anežka Gutwirthová (oba Sokol ČB) desátá časem 47:43.

Z Pražských memoriálů na Slavii přivezli dálkaři trenéra Jiřího Coufa ze Sokola ČB třetí místa. Tomáš Kratochvíl skočil 704, Tereza Babická 580 (další pokus 575) – letos druhá v kraji.

SK Čtyři Dvory se trefil do „hladu nadržených“ a uspořádal závody. Příležitosti využili atlrti z celého kraje. Z výsledků: 100 m Dominik Markvart (Ves.) 11,30, Štěpán Pokorný (Mil.) 11,31, Lukáš Vacek (15, ČD) 11,87, Jitka Bočkayová (SKP) 13,01, Pavla Molíková (Mil.) 13,14, 400 m Markvart 54,78, Bohumil Sak (ČD) 55,23, Molíková 65,75, 1500 m Jiří Csirik (Písek) 4:14,94, Jan Kreisinger (Studenec) 4:16,13, Ondřej Kohout (Chyšky) 4:18,83, Kateřina Zemanová 5:05,97 – letos třetí v kraji, Veronika Piklová (obě ČD) 5:06,65, dálka Pokorný 609, Vacek 578, Molíková 532 – pátá, koule Václav Toman 12,07, jun. Marek Marvan (oba VS) 14,83, Alena Kvasničková 10,63, Kateřina Žohová (obě ČD) 10,23, dor. Jitka Maršálková (Sok) 10,56, žactvo Libor Tupý (Bech.) 12,33, Žaneta Pivcová (JH) 12,26, disk jun. Marvan 37,00, Žohová 27,77, žactvo Pivcová 31,09, Tupý 37,22, dor. Adam Rataj (VS) 32,32.