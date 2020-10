Původně měla být hasičkou. Co jí také zbývalo, když se její tatínek tímto oborem živí. Nakonec ale stejně tahají za zásadní nitky maminky. „S mažoretkami jsem chtěla začít ve školce, ale tatínek mi to nedovolil,“ líčí Anna.

Když odjel pryč, maminka už věděla, kam se vydat. „V sokolovně jsem měla spousty kamarádek. Hasiči trénovali jen jednou týdně, moc mě to už nebavilo. Mažoretky mě nadchly,“ vypravuje 13letá slečna.

Tahle příhoda se odehrála před čtyřmi roky. A každý už jistě napjatě čeká, co udělal „dvoumetrový tatínek“ o půl metru menší mamince po svém návratu. Hned si nezakrývejte oči: hasiči lidi zachraňují, nikoli trestají. „Dneska chodí na moje závody a fandí mi,“ oceňuje Anna.

Za dva roky sólistkou

Odhodlání vysoké, začátky krušné. Kadlecové totiž chyběly základy. Nad skupinou děvčat čněla o několik hlav, žádná z trenérek ji nemohla přehlédnout. „Bylo to divné,“ přiznává. Doháněla všechno statečně, jednu dobu dokonce navštěvovala tréninky minikadetek i kadetek, což nebylo lehké skloubit se školou. „Přišla k nám hodně rázná paní učitelka. Museli jsme všechno umět.“

Anna je však vyhlášený dříč. „Brzy dostala za odměnu sólo,“ povídá trenérka Bláhová. Byl to vážně kalup. Považte: za dvě sezony! Asi vás napadne, jak je to možné? Cílevědomá dívka zná zaručený recept. „Denně (až na pátek) se doma učím hodinu do školy a u toho cvičím s hůlkou. Přečtu si větu, opakuji si ji a přitom trénuji,“ popisuje žákyně, která na žádném z vysvědčení ještě nenašla jinou známku než jedničku.

A máme tady jaro

Sympatická slečna pochází z vesničky jménem Chobot. K přírodě má tedy blízko. „Ráda chodím na procházky, jezdím po lese na kole,“ přibližuje. A vůbec nejlepší je to na jaře. „Svítí sluníčko, příroda se začne barvit, hlavně do zelena, květiny kvetou,“ vypočítává.

Ale teď se pokuste to za minutu a půl vyjádřit pohybem. „Na začátku je zima, mračím se, protože je krutá. Pak začne jaro a já se hezky usmívám,“ uvádí k uměleckému podání svého vystoupení. Hlavou se jí toho honí daleko více: „Řeším, abych byla narovnaná, propínala špičky a sledovala hůlku.“

To všechno během kvalifikace o mistrovství republiky zkoordinovala. A navíc překonala trému. „Když jdu na pódium, hrozně se bojím a nejradši bych omdlela,“ neskrývá Kadlecová. Možná trochu přehání, vždyť ve Žďáru nad Sázavou mezi juniorkami cvičícími s hůlkou získala stříbrnou medaili. „Štípla jsem se do tváře, byla jsem tak překvapená. Napadlo mě, že to nemůže být pravda,“ ukáže Anna své běloskvoucí zuby.

To „na nich” touží v budoucnu postavit kariéru. „Chci jít na zdrávku do Příbrami,“ prozrazuje. Jen si to vezměte, ležíte v nemocnici a do pokoje vejde mimořádně příjemná sestřička… „A já svým úsměvem pomůžu každého vyléčit,“ vysvětluje tahle nadaná slečna. Tak moc sugestivně, až vás napadne, že na té metodě něco bude.