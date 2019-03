Tak SBŠ Ostrava zakončila svou letošní pouť Ženskou basketbalovou ligou. A vlastně i stejným výsledkem. Tentokrát už Ostravanky byly ve Strakonicích i v zápise vedeny jako hostující celek, ale ani to je nezastavilo na cestě za vítězným loučením. A stačila jim k tomu vlastně jedna hodně povedená čtvrtina. Druhou desetiminutovku vyhrály 26:11 a dostaly se tak do výhody, kterou už domácí nesmazaly.

BK Strakonice - SBŠ Ostrava 61:81 /19:21, 30:47, 49:62/. Na svůj úchvatný skonanský výkon z prvního duelu navázala Asheil Tac, která si opět připsala osm útočných doskoků. V obraně přidala dalších šest, a tak dnes skončila „jen“ na čtrnácti. Zahraniční posily Ostravy se opět postaraly o většinu bodů svého týmu, když všechny nastřílely dvouciferný počet. Dnes se k nim přidala ještě jedenáctibodová kapitánka Rašková.

Domácí Lucie Housková si ve svém šestém zápase sezony připsala poprvé výrazný bodový výsledek, když zaznamenala 21 bodů, ale to na vítězství bylo málo.

„V odvetě play-out jsme vstup do utkání zvládli. První čtvrtina byla zcela vyrovnaná. V průběhu druhé části nás soupeř zaskočil změnou obranného systému. Nedokázali jsme rychle zareagovat na zónovou obranu a náš útok v této pasáži vykazoval nemálo hluchých pasáží. Trápili jsme se i s nízkým procentem střelby z trojkové čáry. Soupeřky odskočily ve vývoji skóre až na sedmnáctibodový náskok. Po poločasové přestávce jsme v průběhu třetí desetiminutovky dokázali účelnou přihrávkou využívat podkošovou hráčku Lucii Houskovou ve vymezeném území, která tak činila obraně Ostravy značné potíže. Vyšší agresivitou v obranné fázi jsme soupeřky donutili k vzniku řady jednoduchých ztrát. Do posledního dějství jsme snížili náskok soupeřek na třináct bodů. V posledním dějství se útoky přelévaly ze strany na stranu. Naší snahou bylo smazání náskoku děvčat z Ostravy. Naše útočné ataky však nenalezly správný a úspěšný recept na týmovou obranu soupeře. Provázely nás i jednoduché ztráty při přechodu na útočnou polovinu. Pro odchod hráček základní sestavy pro pět osobních chyb jsme v závěrečných minutách základní hrací doby riskovali vytaženou a agresivní obranou po celém hřišti. Pro zvrat nám však dnes chyběly především fyzické síly. Z únavy samozřejmě pramenily i neúspěšné střely v útoky a zahraniční hráčky Ostravy naše drobná zaváhání v útoku vždy potrestaly. I přes porážku s vysokým rozdílem ve skóre musím konstatovat, že strakonické hráčky předvedly v domácí aréně kvalitní a odhodlaný výkon až do samotného závěru utkání se praly o co nejlepší výsledek. Nestačilo to dnes k výhře, ale pokusíme se připravit na poslední duel, který sehrajeme v neděli od šesti večer, kdy ve STARZ aréně přivítáme družstvo Teamstore Brno. V závěru bych chtěl poděkovat nejen basketbalistkám domácího týmu za předvedené výkony, ale i všem divákům, kteří si našli v týdnu cestu na extraligový basketbal. Díky za podporu," komentoval druhé utkání s Ostravou strakonický trenér Petr Martínek.