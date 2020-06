„Výjimečně dobrá bilance, přesto si přeji, abychom takovou sezonu už nezažili. Neuvěřitelnou sérii se podařilo dotáhnout našim ženám. Jedná se o rekordní šňůru, která v České republice nemá obdoby,“ shrnul předseda TJ Fezko Strakonice a zároveň trenér družstva žen Marek Fügner.

Patnáctý titul v řadě nemá v tomto sportu srovnání.

Vedení klubu si pro děvčata připravilo překvapení. V sobotu 20. června budou křtít nové pivo Letní Dudák ve strakonického pivovaru, kde se vše dozví pólistky i diváci, kteří dorazí. Křest se koná v 10.00 hodin.

Více než medailí si ale trenéři cení především stabilně vysokého zájmu o sport, který se projevuje ve všech věkových kategoriích a hlavně toho, že se hráči dokázali po nucené pauze vrátit.

„Snažíme se děti ke sportu lákat a následně jim vytvářet program. Pokud dětem vymyslíte kvalitní zábavu, ony se chytí a dokonce se přestanou věnovat počítačům a mobilům. Po koronaviru trénujeme třikrát týdně. Máme program na léto. Vedle dalších aktivit jedeme například znovu na letní tábor,“ uvedl Fügner během slavnostního pátečního vyhlášení ve sportovním areálu Na Sádkách, které strakoničtí pólisté zrekonstruovali za pomoci evropské dotace v roce 2015. Od té doby jsou zde tři bazény, kde mohou všichni členové trénovat po celý týden, navíc je zde několik hřišť, kde lze hrát fotbal, volejbal i basket.

„Je to třeba, protože nejen na nich je vidět, že byly tři měsíce zalezlé doma a nedělaly vůbec nic. Přesto jsem nadšený, protože znovu přišly a chtějí se sportu věnovat,“ uvedl.

Co se soutěžních zápasů týká, tak měli podle něj největší smůlu starší dorostenci. Těm zlato uniklo pouze kvůli tomu, že neodehráli tolik zápasů co ostatní. „Koronavirus jim soutěž utnul v ten nejhoší okamžik. Radost nám udělali muži. Sice se nedostali do play off, ale je u nich vidět velký výkonnostní posun, za kterým stojí trenér Faměra,“ říká 49 letý Fügner, který sám odehrál celou sezonu. Což z něj s přehledem udělalo nejstaršího hráče ligy.

Klub TJ Fezko Strakonice, který patří k tradičním a nejúspěšnějším týmům v republice, eviduje zhruba 200 aktivních členů. Soutěží v každé věkové kategorii, v některých je zájem takový, že musí stavět dva týmy.

„To je situace, kterou nám závidí všechny týmy z republiky,“ uzavírá Fügner. A bude to tak i v příští sezoně. Strakonické Fezko znovu přihlásilo své týmy do všech věkových kategorií, kde budou bojovat o zlatou. Držme palce, ať se jim to daří ještě lépe, než letos!

Pavel Pechoušek