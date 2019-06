Tábor – Alena Panovská (20, VS Tábor, studentka žurnalistiky UK Praha) byla v Českých akademických hrách v Brně druhá v nejlepším letošním jihočeském výkonu 173 cm. Tabulku výškařek kraje už vede o šest centimetrů.

Logo velké akce. | Foto: Deník/repro

Na letní olympiádě dětí a mládeže v Liberci posbírali Jihočeši další medaile. 100 metrů motýlek 13letých vyhrála Eliška Vokatá ze Strakonic časem 1:06,69, což je sedmý nejlepší výkon žen v jižních Čechách všech dob, stříbro vybojovala Hedvika Podruhová se 1:09,27. Mezi čtrnáctiletými byla v této disciplíně pátá Marešová časem 1:10,99, ve znaku pak šestá za 2:34,54 (r 2:32,90, nejlepší čas v kraji). Na 100 kraul 13letých byla Vokatá druhá výkonem 1:00,17, z 12letých chlapců 8. Brůna 1:03,34. Z dalších výsledků: 200 prsa 13 let 4. Čeňková 2:52,17, 13 let 6. Nezvalová 2:51,36, 200 znak 13 let 8. Baboučková 2:39,94, 200 kraul 3. Baboučková 2:17,28.