Adéle Junkové se v reprezentaci daří

Strakonice - Na turnaj do Litvy z našeho Basketbalového klubu odcestovala v rámci reprezentace ČR do 15 let Adéla Junková. Po dvou zápasech měla naše děvčata jistotu prvního místa.

Adéla Junková (číslo 13) v týmu reprezentace ČR. | Foto: Archiv Petra Martínka

V prvním utkání se reprezentační tým střetl s týmem Německa a jednoznačně zvítězil v poměru 91:49. Další den nastoupily naše reprezentantky proti domácímu týmu Litvy. V předčasném finále basketbalistky dokázaly týmovou hrou přehrát skvělý domácí tým a získaly výhru v poměru 65:54. Německo - Česká republika 49:91 (12:24; 22:36; 41:64). Body: Buhner 18, Feldrappe 8, Mevius 8 - Jenková 16 (3x3,4/3), Jorová 13 (3x3,2/2), Lišková 11 (8/3), Velichová 11 (4/3), Junková 9 (5/3), Vojtíková 9 (1x3,2/0), Vydrová 8 (2/2), Šedová 5 (6/3), Zvancigerová 5 (4/3), Nekolná 3 (4/1), Paurová 1 (2/1), Břenková 0 TH: 26/12 - 43/24. Trojky: 1 - 7. Fauly: 31 - 22. Doskoky: 52 - 50. Ztráty: 44 - 11 Litva - Česká republika 54:65 (17:25; 29:41; 42:52) Augustinaite 15, Andrunaviciute 14, Sirtautaite 11, Jocyte 10 - Velichová 12, Nekolná 12, Jenková 7, Vydrová 7, Junková 7, Lišková 6, Paurová 5, Šedová 5, Jorová 2, Vojtíková 2, Zvancigerová 0, Břenková 0 TH: 33/21 - 26/16. Trojky: 1 - 1. Fauly: 23 - 30. Doskoky: 51 - 48. Ztráty: 30 - 17. Již ze statistických dat je jasné, že naše Adéla Junková se dokázala prosadit herně i střelecky v obou utkáních. Ukázala tak svou herní vyspělost a kvalitu basketbalových dovedností. Dle svého hodnocení, která zaslala do Strakonic: "Mám z turnaje dobrý pocit. Německo bylo určitě slabším soupeřem. Snažím se hodně v obraně, dokázala jsem vstřelit i nějaké body. Utkání z Litvou bylo daleko těžší, ale zvládly jsme ho výhrou. V tomto utkání jsem byla kapitánkou týmu:" Petr Martínek

Autor: Redakce