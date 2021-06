Další reprezentantkou České republiky z líhně basketbalového BK Strakonice je juniorka Adéla Junková

Adéla Junková trénuje s reprezentací do 18 let. | Foto: BK Strakonice

Ta se od čtvrtka minulého týdne připravuje s výběrem do 18 let v nedalekých Klatovech. Soustředění je naplánováno každý týden od čtvrtka do neděle. Na konci července 2021 se výběr zúčastní turnaje, který pořádá Česká republika.