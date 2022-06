Magazín VíkendZdroj: DeníkVzpomínky na legendu

Být slušný, příliš se nevyprodávat, moci se podívat do očí svým divákům i svým rolím… Tak nějak by asi mohl znít mravní kodex velkého herce a ještě většího člověka Josefa Abrháma. 16. května letošního roku jsme jeho smrtí ztratili jednu z posledních ikon českého divadla. Leccos se může vrátit, umění se čas od času opakuje – ale tento shůry posvěcený talent už nikdy nikdo nenahradí. Režisér Jiří Menzel o něm úplně vážně tvrdil, že jestli by někdo v dějinách tuzemské komedie mohl nahradit Vlastu Buriana, měl by to být právě Josef Abrhám. Vzpomínky na role i osobnost Josefa Abrháma otevírají aktuální vydání magazínu Víkend.