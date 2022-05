Magazín VíkendZdroj: Deník Jak uběhnout maraton Běh patří mezi nejpřirozenější pohyby člověka. Podle odborníků zvýšená fyzická zátěž krátkodobě dokáže vyplavit endorfiny, které mají na mozek pozitivní dopad a zlepšují náladu. A běh má samozřejmě celou řadu dalších pozitiv. Tisíce běžců již tuto neděli 8. května znovu vyběhne na trasu pražského maratonu, největší tuzemské akce svého druhu. Jaké to je uběhnout maraton? Dokáže to po tréninku víceméně každý? Je běh pro každého? A jak mění hru moderní technika v čele s chytrými hodinkami? Na tyto i další otázky odpovídá hlavní téma aktuálního vydání magazínu Víkend.

Legenda

„Podstatné je podělit se s ostatními o to, co je pro mne fascinující. Jestli to vytvořil červotoč, nebo já svou rukou, to už je vlastně trochu jedno,“ říká výtvarník a hudebník Petr Nikl. Jeden z našich nejúspěšnějších tvůrců má na kontě bezpočet ocenění včetně ceny Magnesia Litera, Ceny Jindřicha Chalupeckého či nominace na prestižní Cenu Astrid Lindgrenové.

Vydal desítky krásně vypravených knih, od poezie přes střelené pohádkové příběhy až po jím ilustrovanou Kafkovu proměnu. Před osmi lety zase v Galerii hlavního města Prahy nechal elektronické broučky, aby za něj pobíhali po papíru a kreslili obraz. „Původně to byl pokus, jak zachytit přítomný čas. Čtyři měsíce jsem je tam pásl po pigmentu s tím, že papíry po výstavě vyhodím. Jenže jejich kreace překonaly mé očekávání, a od té doby je jako kresliče stále používám,“ vypráví věčný hledač ve svém malostranském ateliéru.

Jak snížit ekologickou zátěž?

Snižovat uhlíkovou stopu, racionalizovat vytápění, osvětlení, ochlazování provozů. Spravedlivě ohodnocovat zaměstnance bez ohledu na pohlaví. Mít pestré řídící orgány. Kontrolovat dodavatele, aby neporušovali pravidla. Nechovat se korupčně. Tyto a řada dalších motivů se v brzké době stanou součástí výročních zpráv firem. Takzvaná ESG kritéria, tedy nefinanční ukazatele, kterými se firmy snaží přispět k udržitelnému životu na planetě, se v příštích letech stanou v Evropské unii povinná téměř pro všechny firmy. Co přesně to znamená? To se dozvíte v dalším pokračování seriálu věnovaném udržitelnému byznysu.

Žít v souladu s přírodou

Příběh mladého pražského květinářství, návod na to, jak si zbudovat dům s téměř nulovou spotřebou energií nebo milion stromků vysázených jednou velkou českou firmou. To jsou tři příběhy, kterými startujeme seriál o ekologických projektech v jednotlivých krajích.