Ve středu 10. dubna krátce po 15 hodině přijali policisté informaci o vážné dopravní nehodě na silnici druhé třídy číslo 135, a to v úseku mezi Sudoměřicemi u Bechyně a Soběslaví. Na místo byly vyslány všechny složky integrovaného záchranného systému, včetně vrtulníku letecké záchranné služby.

Dle prvotních informací zde řidič (28) osobního automobilu Škoda Octavia, jedoucí ve směru od Sudoměřic na Soběslav, po předjetí před ním jedoucího osobního vozidla VW Golf uvedl své vozidlo do smyku a pravým bokem narazil do v protisměru jedoucího nákladního vozidla značky Scania. Při střetu utrpěl vážná poranění a byl následně letecky transportován do českobudějovické nemocnice.

Policisté daný úsek silnice uzavřeli a dopravu odkláněli po místních objízdných trasách. Provoz byl plně obnoven po půl sedmé hodině večerní.

Ve čtvrtek 11. dubna po 1 hodině ranní pak policisté obdrželi smutnou zprávu. „Mladý řidič i přes veškerou snahu záchranářů a zdravotníků svým zraněním podlehl,“ oznámil táborský tiskový policejní mluvčí Miroslav Doubek.

Tento řidič se tak bohužel stal již jedenáctou letošní obětí dopravních nehod na jihočeských silnicích.

Veškeré okolnosti nehody jsou i nadále předmětem šetření táborských dopravních policistů.