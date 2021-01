V Českém Rudolci na Dačicku se stala v neděli kolem půl čtvrté odpoledne vážná dopravní nehoda, která přinesla dvě zranění.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Podle policejní mluvčí Štěpánky Schwarzové osobní automobil Volkswagen Golf z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo komunikaci a narazil do stromu. "Řidička (1960) utrpěla zranění, se kterým byla letecky přepravena do nemocnice. Zraněný byl i její spolujezdec (1980), kterého záchranka rovněž převezla do nemocnice," uvedla Štěpánka Schwarzová.