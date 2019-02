Prachaticko - Sražený cyklista je čtyřicátou obětí smrtelných nehod na jihu Čech od začátku roku.

Neděle 6. července 11:30 hodin - V tomto týdnu již třetí dopravní nehoda se smrtelnými následky, se stala v sobotu okolo 13. hodiiny na Prachaticku. Zemřel při ní cyklista (49 let) z Prachaticka. Bohužel je již 40. obětí smrtelných dopravních nehod na jihu Čech od začátku roku.

Cyklista jel po silnici III/14128 ve směru z Prachatic na Vitějovice. "Na křižovatce nedaleko obce Žernovice ho srazil řidič (40 let) vozidla značky Fiat, který jel od obce Dubovice a přejížděl zmíněnou hlavní komunikaci směrem na obec Žernovice. Řidič automobilu však nerespektoval svislé dopravní značení a nedal cyklistovi přednost v jízdě. Vjel do křižovatky a došlo ke střetu. Cyklista najel do pravého zadního boku vozidla. Cyklista na místě nehody zemřel," uvedla k události policejní mluvčí Štěpánka Uhlířová.

Prachatičtí dopravní policisté provedli u řidiče dechovou zkoušku s negativním výsledkem. Při nehodě vznikla navíc škoda na vozidle a kole ve výši 35 000 korun. Komunikace byla z důvodu vyšetřování nehody uzavřena až do 17 hodin. Případ si převzali prachatičtí kriminalisté, kteří řidiče vozidla podezřívají z trestného činu usmrcení z nedbalosti.

