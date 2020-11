Dopravní policisté v úterý večer na jihu Čech mimo jiné vyjeli po 18. hodině k vážné dopravní nehodě u Větřní na Českokrumlovsku, kde se těžce zranil spolujezdec v havarovaném autě. Na Prachaticku u Chrobol se převrátil tahač. Likvidace této nehody potrvá zřejmě celou noc.

Noční nehoda u Větřní. | Foto: Zdroj facebook

U Větřní ve směru na Frymburk před odbočkou ke hřbitovu od Bohdalovic podle policejního mluvčího Milana Bajcury řidička osobního auta pravděpodobně nepřizpůsobila rychlost stavu vozovky v zatáčce. "Auto narazilo do sloupu, odrazilo se a ještě narazilo do domu. Spolujezdec utrpěl vážné zranění," uvedl Milan Bajcura. Dopravní komplikace lze očekávat zhruba do půl jedenácté v noci.