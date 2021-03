O podrobnostech nehody informovala mluvčí policistů Štěpánka Schwarzová. "V 0:30 hodin došlo u Dolního Skrýchova ke smrtelné dopravní nehodě. Zemřel při ní řidič vozu značky Škoda, jeho spolujezdec se zranil. Řidič pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy a narazil do stromu," popsala.

Po příjezdu na místo nehody policisté zjistili, že zde havaroval osobní automobil značky Škoda Fabia, který řídil muž (33 let). Spolu s ním seděl ve vozidle ještě spolujezdec (28 let). Řidič jel pravděpodobně od Jarošova nad Nežárkou a vlivem vysoké rychlosti vyjel s vozidlem mimo komunikaci, kde narazil do stromu. Na místě nehody zemřel, spolujezdec byl se zraněním převezen do nemocnice. Při nehodě vznikla škoda ve výši 50 tisíc korun. Přesné příčiny a okolnosti této nehody zjištují jindřichohradečtí dopravní policisté.

Na Zdravotnické operační středisko nahlásili nehodu okolo jedoucí svědkové. "Na místo okamžitě vyjely dvě posádky Zdravotnické záchranné služby. Bohužel i přes rychlý dojezd na místo události nemohli jednomu z účastníků nehody již pomoci, neboť zemřel na místě ještě před naším příjezdem. Druhý účastník byl po nutném neodkladném přednemocničním ošetření a analgosedaci transportován do traumacentra nemocnice v Českých Budějovicích," popsala Zuzana Fajtlová, tisková mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje.