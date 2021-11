Podle jihočeské policejní mluvčí Štěpánky Schwarzové pravděpodobně vlivem mikrospánku řidič vozidla Renault vyjel mimo vozovku a vůz se přitom několikrát převrátil. V autě spolu s řidičem (ročník 1994) cestovaly také žena a malé dítě. Naštěstí došlo jen k lehkým zraněním. Zraněným poskytli pomoc zdravotníci.

Následky nehody, která byla nahlášena před 12. hodinou, likvidovali policisté spolu s hasiči ještě před 15. hodinou, ale doprava na hlavním tahu už v tu dobu nebyla omezena.

Hledají svědky

Ke dvěma dopravním nehodám, které se v minulých dnech staly na Českobudějovicku, hledají dopravní policisté svědky a obrací se proto na širokou veřejnost se žádostí o pomoc při objasnění průběhu nehod.

Dne 29. října došlo v době od 8:00 do 16:00 hodin k dopravní nehodě v ulici E. Destinové v Českých Budějovicích, před domem č.p. 935/21. Neznámý řidič s dosud nezjištěným vozidlem narazil do zde zaparkovaného vozidla značky Mazda CX-3 bílé barvy, které poškodil. Poté z místa nehody ujel, aniž by událost ohlásil.

Někdy v době od 12. listopadu 17:30 hodin do 13. listopadu 8:30 hodin poškodil dosud nezjištěný řiidč s neznámým vozidlem automobil značky VW Polo šedo-hnědé barvy, který stál zaparkovaný v ulici Prachatická u domu č.p. 1198/23. Poškodil mu pravé zadní dveře a pak z místa nehody ujel.

"Pokud jste byli svědky některé z těchto nehod, kontaktujte, prosím, policisty na telefonním čísle 974 225 581, 974 226 595 nebo přímo na lince 158. Za spolupráci děkujeme," požádala Štěpánka Schwarzová.