svářeč tlakových zařízení, MAG a nebo TIG Koho hledáme? Holka nebo kluk, to je nám fuk. Máme jeřáby. Máš rád práci s kovem a hořák svářečky už jsi držel v ruce. Umíš svařovat nebo se to nebojíš naučit. Máš technické povědomí. Víš, co je plech, co trubka. Nebojíš se zapojit do výroby, jsi aktivní, nebaví tě nic nedělat. Chceš znát kvalitu svojí práce -> tvé sváry jdou pod rentgen. Co ti nabízíme? Perfektní tým, skvělé výrobky a zábavu. Jsme zakázková výroba, vše je u nás poprvé. Všechno tě naučíme, budeš nejlepší svářeč široko, daleko. Jednu směnu, ranní. A přesčasů, kolik zvládneš. Stabilitu, tedy vlastně růst. Teplé jídlo a polévku k svačině každý den, samozřejmě s příspěvkem Přispějeme ti na dopravu do zaměstnání nebo tě rovnou svezeme (z Písku i Strakonic). 5 dní placené dovolené navíc (celkem 25 dní placené dovolené) Motivační bonusový systém. Pozor, nepotřebuješ svářečský průkaz. Státní zkoušky ti zajistíme my. KONTAKT: telefonicky od 8:00-15:30 hod. 383 422 865, e-mail: prace@em-polar.cz 40 000 Kč

Detail nabízené práce