Staňkov se vzpamatovává z tragické nehody, zemřel místní muž a jeho kamarádi

Nejzávažnější nehody roku 2022

- U Staňkova 5. dubna na rovné silnici po nárazu do stromu zemřeli v 19.20 h ve Volkswagenu Passat tři lidé - místní muž a jeho kamarádi. Nikdo z nich nebyl připoutaný.

- U Protivína ve směru na Písek na silnici I/20 10. června ve 14.35 h došlo k čelnímu střetu osobního a nákladního auta. Dvoučlenná posádka octavie vjela do protisměru. Ani jeden z nich srážku nepřežil. Řidič kamionu utrpěl lehká zranění v oblasti hrudníku a dolních končetin.

- U Chlumce u odbočky na Dolní Třebonín se na silnici I/39 srazila 24. srpna v 18.55 h dvě auta a vyhasly hned tři životy. Čtvrtý byl s těžkými zraněními převezen do nemocnice.

- U Chýnova na silnici I/19 1. listopadu v 19.15 h tragicky zahynuli dva lidé při havárii fabie do železničního viaduktu. Na stejném místě došlo už k řadě podobných událostí s tragickými následky.

Loni v důsledku dopravních nehod vznikly v kraji celkové škody ve výši 353 milionů korun. „Klesl počet těžkých zranění, policie eviduje také minimální nárůst úmrtí v důsledků nehod ve srovnáním s minulým rokem. Mírný nárůst nehodovosti je zcela logický, protože nám po pandemii opět zhoustnul silniční provoz,“ uvedl plukovník Bláha.

Množství řidičů pod vlivem

Na silnicích v jižních Čechách zemřelo 48 lidí, 187 se jich těžce zranilo a 1774 utrpělo lehká poranění. „Zemřelo skoro padesát lidí, ale ve srovnání s předcovidovým obdobím to nejsou zcela znepokojivá čísla," řekl policista.

VIDEO: Při střetu kamionu a osobního auta u Protivína zemřeli dva lidé

Jak pokračuje, lehce stoupl i počet nehod spáchaných pod vlivem alkoholu. "Celkem 371 viníků požilo před jízdou alkohol. Stále se často pije před řízením… Výsledky pořádkové a dopravní policie po této stránce jsou vynikající. Dnes a denně máme ve svodkách chycené řidiče pod vlivem alkoholu. Mají 1,5 až 2 promile,“ dodal Bláha.

Na Krumlovsku se srazila dvě osobní auta. Zemřeli tři lidé

Pozitivní je podle něj začátek roku. „V lednu nezemřela v kraji na silnici ani jedna osoba,“ vysvětlil. Ačkoliv počasí nebylo příhodné, řidiči si podle něj zřejmě dávali větší pozor. „Přemýšlí, jsou obezřetnější. Roli hraje počasí. Řidiči sledují předpovědi, vyrážejí s předstihem. Působí i policejní prevence a různé návazné dopravní akce,“ míní Roman Bláha.

Tragické dopravní nehody v měsících

Říjen 8 úmrtí

Březen až duben 7 úmrtí

Červen 5 úmrtí