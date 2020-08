Dva muži sjížděli na kánoi jez, loď se s nimi ale převrátila a oba se potopili pod vodu. Informoval o tom policejní mluvčí Milan Bajcura.

Doplnil, že jednoho muže (ročník 1983) se podařilo vyprostit a oživit. "Stabilizovaného jej záchranáři převezli do nemocnice," doplnil mluvčí. Druhý muž (ročník 1986) byl po poledni stále pod jezem, na místo mířili policejní potápěči.

Vodáci sjížděli řeku s partou přátel, většina z nich podle policie lodě přes jez přenesla, zmíněná dvojice se rozhodla jez sjet. Případ šetří soběslavští policisté.

V kraji to letos není první případ tonutí. V červnu se utopil vodák, který sjížděl Vltavu v úseku mezi zříceninou hradu Dívčí kámen a Boršovem nad Vltavou.

Ve druhé polovině července se koupání málem stalo osudným pro staršího muže u Malého jezu v Českých Budějovicích. Muž si šel zaplavat do Malše, vodní proud ho strhnul do propusti (šlajsny) a dostal se do bubnu pod jezem. Z vodního válce se mu sice po několika pokusech podařilo dostat, ale vyčerpalo ho to natolik, že již nedokázal doplavat ke břehu a zůstal v bezvědomí pod hladinou. Zachránil ho lékař jihočeské záchranky, který šel zrovna okolo.

Týden předtím přišly o život na Prachaticku a Českokrumlovsku dvě děti, obě ve vodě. Jedno utonulo v obecním rybníku a druhé v jezírku u rodinného domu.

Letní měsíce lákají k vodním radovánkám, statistiky za poslední roky jsou však alarmující. Utonulých osob přibývá, většinou je důvodem neobezřetnost.

Jak přiblížila mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Petra Kafková, od 1. června do 15. srpna roku 2018 zasahovaly výjezdové skupiny záchranářů u devíti případů tonutí. „Z toho tři případy dopadly tragicky a skončily smrtí,“ sdělila.

V minulém roce ve stejném období už záchranáři vyjížděli k 18 případům tonutí. „Z toho jedenáct osob zemřelo! V šesti případech se jednalo o tonutí v bazénech a koupalištích a ve dvanácti v přírodních vodách, z toho pětkrát v řece a sedmkrát v rybníku,“ upozornila na vzrůstající tendenci.

Podrobnosti dále zjišťujeme.