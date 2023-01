Záchranáři po sedmé hodině zasahoali u hromadné nehody na D3. "Nehoda se stala ve směru z Tábora na Prahu. Na místo letí také vrtulník. U další nehody pěti vozidel u Slap zasahuje další posádka záchranářů," uvedla záchranná služba Jihočeského kraje. Další posádka z Táborského okresu pak vyjela k nehodě u Zhoře.

Pokud musíte po ránu vyjíždět autem, buďte opatrní.

Mluvčí záchranářů Zuzana Fajtlová přiblížila: „K hromadné nehodě 11 vozidel na dálnici D3 jsme vyslali 3 pozemní posádky z Tábora a Soběslavi, vzlétl také vrtulník. Došlo ke zranění 5 osob. Po ošetření a poskytnutí akutní prednemocniční péče byli dva muži ve středním věku převezeni do Českých Budějovic s podezřením na lehká až středně těžká poranění v oblasti páteře a hrudníku. Do Tábora pak s lehkým zraněním hrudníku převezli záchranáři muže a ženu ve středním věku. Na ARO českobudějovické nemocnice byl letecky transportován muž s těžkým poraněním hlavy. Záchranáři mu zajistili žilní vstup, imobilizovali jej vakuovou matrací a bylo nutné jej napojit na umělou plicní ventilaci. Informace o dalších dopravních nehodách doplníme později.“

Přehled čtvrtečních ranních nehod od jihočeských hasičů:

5:19 - Nehoda kamiónu u Bernartic, části obce Srlín. Zasahovala profesionální jednotka ze stanice Milevsko, která řešila únik nafty z nádrže auta. Vyteklo přibližně 200 litrů. Hasiči provedli protipožární opatření, zastavili únik provizorním zatmelením nádrže a vyteklou naftu na silnici sanovali sorbentem. U nehody spolupracovali s Policií ČR.

5:29 - Stejná jednotka odstraňovala následky další nehody, a to u Božetic. Zde se střetly dvě osobní auta. Nehoda je bez zranění. Z jednoho z havarovaných aut vytekly provozní kapaliny, které hasiči opět zlikvidovali sorbentem. I tuto nehodu šetřili policisté.

6:47 - Pravděpodobně nejvážnější nehoda se stala na dálnici D3 ve směu z Českých Budějovic do Prahy. Na 74. kilometru došlo ke střetu 11 vozidel. Zdravotníci ZZS ošetřovali 5 zraněných osob. Dvě z nich profesionální jednotka ze stanice Tábor musela z havarovaných aut vyprošťovat. Jeden ze zraněných byl do nemocnice transportován letecky vrtulníkem LZS, další čtyři sanitkami. Dálnice byla v místě nehody uzavřena, policisté stanovili objízdné trasy. Pro účastníky nehody, kteří nebyli zraněni, si velitel zásahu vyžádal jako posilovou jednotku autobus z českobudějovické stanice. Všem tak poskytnul zázemí a teplo do ukončení zásahu a ukončení šetření nehody. Krátce před 9. hodinou táborská jednotka zásah ukončila, na místě zatím zůstává pouze autobus.

6:55 - Profesionální jednotka ze stanice Tábor spolupracovala u obce Slapy s jednotkou SDH obce Bechyně u dopravní nehody, při které se střetly 4 osobní automobily. Nehoda se obešla bez vyproštění, zraněna byla jedna osoba. Hasiči provedli protipožární opatření a kontrolu úniku provozních kapalin. Vozovka je v místě nehody neprůjezdná - 2 vozy zůstaly po srážce na silnici, dvě mimo vozovku. Nehoda je v šetření policistů, hasiči budou následně provádět úklid.

7:35 - U další nehody zasahovala profesionální jednotka ze stanice Písek u Zvíkovského Podhradí. Zde havarovalo osobní auto, které skončilo zcela mimo vozovku. Při nehodě utrpěla zranění jedna osoba, kterou si do své péče převzali zdravotníci ZZS. Hasiči nevyprošťovali. Provedli propožární opatření a nezbytnou kontrolu úniku provozních kapalin. Po půl deváté velitel zásahu nahlásil ukončení úklidu vozovky a provedení závěrečného průzkumu. Nehodu šetři Policie ČR.

8:39 - Opět jedna osoba utrpěla zranění při dopravní nehodě osobního auta, které havarovalo u Śevětína. Následky nehody likvidovala profesionální jednotka ze stanice Suché Vrbné. Hasiči zajistili havarovaný vůz, který skončil mimo vozovku, proti požáru a úniku provozních kapalin. Nehoda je v šetření policistů.

8:54 - Poslední ranní nehoda se stala v Táboře v místě zvaném Malý Jordán. Zajištění obou havarovaných vozidel a úklid vozovky provedla jednotka SDH obce Chotoviny. Nehoda je bez zranění.