Dopravní policisté vyšetřují od středy 25. listopadu dopravní nehodu se zraněním, ke které došlo ve 13 hodin na novém silničním obchvatu ve Strakonicích, poblíž tenisové haly.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Jednaosmdesátiletá žena, která chtěla přejít komunikaci I. třídy ve směru od tenisové haly směrem do ulice Mikoláše Alše, náhle vstoupila do jízdní dráhy nákladnímu automobilu zn. Man přijíždějícímu ve směru od Plzně na České Budějovice. „Řidič vozidla se snažil střetu ještě zabránit. Intenzivně začal brzdit a řízení strhl více vlevo, ale střetu se nevyhnul. Roh nákladního vozidla seniorku zachytil. Ta utrpěla vážná zranění, se kterými byla převezena do českobudějovické nemocnice,“ řekla tisková mluvčí strakonické policie Jaromíra Nováková. U řidiče byla provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu s negativním výsledkem.