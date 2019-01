Bavorov - Jihočeské silnice mají svoji letošní první oběť na životě. Stal se jí devětačtyřicetiletý řidič, který v pondělí 21. ledna 2019 nedaleko Bavorova na Strakonicku čelně narazil do stromu.

K dopravní nehodě došlo v pondělí 21.1. ledna 2019 nedaleko Bavorova. | Foto: PČR

Smrtelná dopravní nehoda se stala po sedmé hodině ráno na rovném a přehledném úseku silnice z Bavorova do Netolic asi 500 metrů za železničním přejezdem. "Řidič Škody Octavie jedoucí ve směru od Bavorova na Netolice z dosud nezjištěných příčin vjel mimo komunikaci, kde čelně narazil do vzrostlého stromu," uvedla tisková mluvčí policie Jaromíra Nováková.



Muž zůstal těžce zraněný zaklíněný ve vozidle, ze kterého ho vyprošťovali hasiči. Do péče si ho pak převzali zdravotníci, ale přes veškerou snahu už muži pomoci nedokázali.



Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému a přivolán byl také vrtulník.



Silnice byla po dobu záchranných prací uzavřena. Kolem 10 hodiny dopoledne už byl ale úsek opět průjezdný.



Lukáš Strnad