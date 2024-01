Ostrá zatáčka na silnici I/20 v Drahonicích se stala místem další dopravní nehody. Řidič osobního vozu BMW nezvládl řízení, zatáčku nevybral a naboural do domů i do zaparkovaného vozidla.

Nehoda v Drahonicích. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Jak potvrdil jihočeský mluvčí policie Miroslav Šupík, nehoda se obešla bez zranění. „Na místě jsou dopravní policisté a hasiči, kteří odklízejí uniklé provozní kapaliny," poznamenal. Provoz frekventované silnice nehoda neomezila.

Zatáčka na drahonické návsi vyškolila nejednoho řidiče. Jako zázrakem tady zatím nedošlo k vážnějším zraněním. Především pro místní je každý takový incident nepříjemným připomenutím toho, jak je místo nebezpečné také pro chodce. I tentokrát vjel řidič na chodník, narazil do dvou domů a odtud ho to vymrštilo do protisměru, kde naboural zaparkované auto a povalil dopravní značku, která se zapíchla do dalšího domu.

Nehoda v Drahonicich.Zdroj: Deník/Lucie Kotrbová

Nedělní poledne se tak pro několik rodin proměnilo v nepříjemné řešení následků nehody. „Byla jsem doma a najednou se ozvala hrozná rána. První, co mě napadlo, že mi někdo naboural auto, protože jiné tady nestává," uvedla obyvatelka Drahonic, jejíž obava se naplnila. „Myslela jsem, že jel od Strakonic, až pak jsem pochopila, že ho tak vyhodila zatáčka od Budějovic," popsala s tím, že mladý řidič měl obrovské štěstí a vylezl z auta bez zranění.