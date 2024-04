Na silnici I/22 mezi Drahonicemi a Cehnicemi na Strakonicku se v sobotu 20. dubna odpoledne stala dopravní nehoda. V zatáčce havarovala čtyři vozidla. Odnesly to naštěstí jen plechy.

Dopravní nehoda se stala v zatáčce mezi Drahonicemi a Cehnicemi. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Nehoda se stala v 16.30 hodin, na místě jsou všechny složky IZS. Řidiči musí počítat s omezením v dopravě, nicméně místo zůstává kyvadlově průjezdné.

Podle informací policejní mluvčí Lenky Krausové se nehoda obešla bez zranění. „Jeden z řidičů sjel do příkopu, další se mu snažil pomoct a narazilo do něj třetí vozidlo. Do něj pak ještě řidička čtvrtého auta," popsala mluvčí.

Zatáčka už má na kontě mnoho nehod včetně několika vážných. Loni například zatáčku nezvládl opilý cizinec, který vyjel mimo silnici. V létě 2020 ze stejného místa transportoval vrtulník těžce zraněnou osobu. Pomníček na místě připomíná další tragickou nehodu. Místo je považováno za jedno z nejnebezpečnějších na Strakonicku.