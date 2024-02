Nehoda cisterny s dvaceti tunami butanu uzavřela provoz na silnici I/22 u Střelských Hoštic na Strakonicku. Omezení by mělo trvat až do úterního rána.

Nehoda. Ilustrační foto. | Foto: se svolením ZZS MSK

K nehodě citerny s dvaceti tunami plynu butan došlo v pondělí večer. Naštěstí se karambol obešel bez zranění. "Cisterna leží na boku, její obal neporušen. Butan neuniká. Řešíme další postup, na místě řídící důstojník HZS Jihočeského kraje," informovali hasiči HZS Jihočeského kraje na sociální síti X.

Hasiči spolu s odborníkem na převoz nebezpečných plynů řeší, co s nákladem. Tedy konkrétně zda bude možné kamion pomocí těžké techniky vyprostit a následně přečerpat plyn, nebo bude možný odtah návěsu.

Podle webu dopravniinfo.cz by měla být silnice uzavřená minimálně do úterního rána do 3:40 hodin. Objízdná trasa vede z obce Střelské Hoštice směrem na obec Střelskohoštická Lhota a následně do Horního Poříčí.