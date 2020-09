Ve středu v podvečer obdrželi policisté z bechyňského oddělení oznámení o vážné dopravní nehodě nedaleko obce Sudoměřice u Bechyně.

U Bechyně narazil mladý řidič do stromu, při převozu bohužel zemřel. | Foto: Policie ČR

Mluvčí policistů Milan Bajcura popsal: "Po příjezdu na místo zde zasahovaly ostatní složky Integrovaného záchranného systému a šetřením zjistili, že kolem půl šesté odpoledne jel řidič (29 let) osobního vozidla tovární značky Škoda Octavia po silnici II/135 ve směru od Sudoměřic na Bechyni, kdy zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a stavu komunikace. Před pravotočivou zatáčkou předjížděl jiné vozidlo, kdy se při vracení do svého jízdního pruhu nestačil bezpečně vrátit zpět a dostal smyk. Vjel do pravého silničního příkopu, kde narazil do vzrostlého stromu, po nárazu se vozidlo odrazilo zpět na vozovku a střetlo se protijedoucím dodávkovým vozidlem tovární značky Iveco Daily."