Těsně před odbočkou na Lomy havarovalo osobní auto Suzuki Jimmy. Jak uvedl policejní mluvčí Milan Bajcura, ve vozidle jel sám řidič (1946).

Ve čtvrtek odpoledne, pár minut po půl páté, přijali policisté na lince tísňového volání oznámení o vážné dopravní nehodě na silnici II/164 mezi obcemi Člunek a Lomy na Jindřichohradecku. Na místo byla vyslána hlídka policistů z obvodního oddělení Nová Bystřice.

"Řidič pravděpodobně na mokré vozovce nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a stavu komunikace, při projíždění levotočivé zatáčky sjel do vodoteče podél komunikace, kdy se s vozidlem převrátil na střechu a vůz se odrazil zpět na silnici. Muž utrpěl velmi těžká zranění neslučitelná se životem," doplnil Milan Bajcura.

Případ vyšetřují jindřichohradečtí dopravní policisté, kteří komunikaci uzavřeli pro veškerý provoz.

Příčiny nehody jsou v šetření.

Zdravotnické operační středisko vyslalo k nehodě dvě pozemní posádky včetně lékaře a vrtulník LZS.

"Starší muž zůstal ve voze zaklíněn. Po jeho vyproštění ale zasahující lékařka mohla už jen konstatovat smrt, neboť muž při nehodě utrpěl závažná zranění neslučitelná se životem a zemřel ještě před příjezdem záchranářů. Vrtulník byl z místa odvolán k další nehodě a na místo nedoletěl, protože záchranáři nemohli už muži nijak pomoci," uvedla mluvčí jihočeské záchranky Zuzana Fajtlová.

Nehoda se stala v úseku mezi uzavírkami. Zavřený je totiž hlavní tah v Hospřízi a také v Kunžaku. Na Jindřichohradecku je to již druhá tragická prázdninová nehoda. V polovině července se stalo osudným předjíždění na silnici z Kunžaku do Strmilova, kde je zvýšený provoz právě kvůli uzavírce v Kunžaku. Řidič Škody Roomster pravděpodobně odbočoval doleva k místnímu hřbitovu, a to v době, kdy ho přes plnou středovou čáru předjížděl VW Touran. Došlo ke střetu, při kterém byl touran odražený a narazil do stromu. Řidič zemřel.