Horská služba obdržela výzvu od dispečinku linky 155 Plzeňského kraje v půl desáté a na místě byla ve velmi krátkém čase. K nehodě zároveň dorazili policisté, železnorudský Hasičský záchranný sbor a místní dobrovolná jednotka, i sanitka rychlé zdravotnické pomoci. „Zraněný muž ležel pod strojem, ale naštěstí v korytu potoka, takže nebyl zcela přimáčknut. Měl bolesti, ale komunikoval s námi. Bohužel se nám nepodařilo jej vyprostit tak, aby nedošlo k dalším zraněním, takže jsme museli počkat na hasičský jeřáb z Klatov,“ uvedl k zásahu Petr Pospíšil ml. z Horské služby Šumava.

Jakmile přijel jeřáb a počišťovací stroj nadzvedl, hasiči a záchranáři muže umístili na tzv. páteřovou desku a šetrně vytáhli z koryta. „Zraněného si ihned převzal lékař vrtulníku Letecké záchranné služby, který k nehodě přiletěl krátce po našem příjezdu. Zjistil, že pán utrpěl mnohačetná poranění hrudníku a dolních končetin, nicméně pánev zůstala bez zranění,“ popsal situaci Pospíšil ml.

Nehoda muže s počišťovacím strojem.Zdroj: Foto: Horská služba Šumava

Záchranáři muže zafixovali do vakuové matrace a naložili do vrtulníku. Ten poté pacienta transportoval k dalšímu ošetření do Fakultní nemocnice v Plzni. „Dnešní zásah byl jeden z těch, které se přímo netýkají naší běžné činnosti. Máme ovšem smlouvu se Zdravotnickou záchrannou službou, takže působíme i v obcích, kde máme menší dojezdový čas než oni, a zasahujeme tak i u nehod místních obyvatel či lesních a zemědělských pracovníků,“ doplnil náčelník Horské služby Šumava Michal Janďura.

"Po komunikaci u vlakového nádraží jel devětapadesátiletý muž s pracovním strojem, kdy došlo k jeho převrácení z několikametrové stráně. Leteckou záchrannou službou byl zraněný muž transportován do nemocnice v Plzni. Vzhledem ke zranění řidiče nebyla provedena dechová zkouška a policisté si vyžádali odběr krve v nemocnici," doplnila policejní mluvčí s tím, že dopravní policisté z Klatov šetří příčinu dopravní nehody a odhadnutá škoda činí 2 000 000 Kč.