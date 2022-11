Řidič při ujíždění srazil i figurínu čerta v Dlouhé ulici.Zdroj: Policie ČRNejprve při projíždění krumlovskými ulicemi srazil bokem svého Porsche figurínu čerta v Dlouhé ulici. To ho ale nijak neznepokojilo a aniž by zastavil, řítil se dál Krumlovem, a to až do ulice Pod Svatým Duchem.

"Tam při ujíždění hlídce českokrumlovských policistů vlivem své nebezpečné jízdy při projíždění pravotočivé zatáčky s autem dostal smyk a přejel do protisměru až na štěrkovou krajnici, kde levou přední částí svého vozidla narazil do sloupu elektrického vedení," popsal mluvčí krumlovských policistů Miroslav Šupík.

"Řidič se na místě dopravní nehody v ulici Pod Svatým Duchem opakovaně odmítl podrobit dechové zkoušce a odmítl také lékařské vyšetření s odběrem krve," doplnil mluvčí.

Muž svou jízdou způsobil škodu za nejméně 20 tisíc korun, škoda na jeho Porsche byla nejméně 60 tisíc. Při dopravních nehodách naštěstí nedošlo k žádnému zranění.

Dopravní policisté nyní žádají případné svědky nebezpečné jízdy padesátiletého řidiče vozidla tovární značky Porsche, aby své poznatky sdělili na Územním odboru Český Krumlov, Dopravní inspektorát, Tovární 165, Český Krumlov, případně na telefonním čísle 974 232 250 nebo na lince tísňového volání 158.