Vážná dopravní nehoda se stala u Velešína, části obce Holkov.

U Holkova přistál vrtulník

Na hlavní silnici vedoucí k hraničnímu přechodu Dolní Dvořiště havaroval osobní automobil značky Lexus. K nehodě vyjeli v 5.34 hodin profesionální hasiči ze stanice Český Krumlov a dobrovolní hasiči obce Velešín. Ti se k nehodě dostavili z hasičských jednotek jako první. "Po průzkumu velitel zásahu hlásil, že zraněná osoba je již v péči zdravotníků. Vyproštění nebylo potřeba. Obě jednotky zabezpečily celé místo nehody na silně frekventované komunikaci, zajistily havarované auto protipožárním opatřením a vyteklé provozní kapaliny zasypaly sorbentem. Českokrumlovská jednotka zásah po šesté hodině ranní ukončila, velešínští hasiči vyčkali do ukončení šetření policistů a dokončili úklid vozovky," popsala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Dvacetiletý řidič osobního vozidla tovární značky Lexus podle policejního mluvčího pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a z dosud nezjištěných příčin vjel do protisměru do silničního příkopu, kde se vozidlo přetočilo přes střechu, narazilo do silničního propustku a poté skončilo částečně na vozovce.

Nebezpečná zatáčka u Číměře

Jen přibližně o půl hodinu později havaroval další osobní automobil, a to u Číměře na Jindřichohradecku. Na místo v 6.12 hodin vyjeli profesionální hasiči ze stanice Jindřichův Hradec a svolána byla také jednotka SDH obce Nová Bystřice. "Havarované auto bylo v době příjezdu hasičů mimo vozovku. Bylo převrácené na střechu daleko v poli. Uvnitř zůstal zranění řidič. Hasiči ihned zahájili vyprošťování. Jen několik minut po půl sedmé u nehody přistál vrtulník letecké záchranné služby, do kterého byl zraněný přenesen. Zároveň se záchrannými pracemi hasiči zajistili havarované auto proti vzniku požáru a úniku provozních kapalin," doplnila Vendula Matějů.

U druhé nehody u Číměře podle Milana Bajcury náhodný svědek nalezl v zatáčce u silnice II/128 havarované osobní vozidlo tovární značky Opel. "Zde byl zaklíněn mladý řidič (ročník 1998). Na místo byly vyslány všechny složky Integrovaného záchranného systému, kdy dopravní policisté z Územního odboru Jindřichův Hradec provedeným šetřením zjistili, že uvedený řidič pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a profilu komunikace a v ostré zatáčce skončil mimo komunikaci," popsal Milan Bajcura.

Nehoda u Borovan na Písecku

Po 9. hodině u Borovan na Písecku zasahovala profesionální jednotka ze stanice Milevsko u dopravní nehody osobního automobilu. "Hasiči spolupracovali se zdravotníky, když na páteřové desce z havarovaného auta vyprošťovali zraněnou osobu. Po pár minutách byla již zcela v péči zdravotníků," uvedla Vendula Matějů. Hasiči současně zajistili havarované auto protipožárním opatřením, k úniku provozních kapalin nedošlo. Nehodu šetřili policisté.

Střet aut u Němčic

Zhruba v 17.30 hodin se stala další vážná nehoda, a to na silnici 2/145 mezi Němčicemi a Češnovicemi. Podle Milana Bajcury se zde střetla dvě osobní auta a komunikace je uzavřená. Zjišťujeme podrobnosti.